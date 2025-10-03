La ‘Cañamona’ se viste de fiesta en Matanza

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Como cada primer fin de semana de octubre, el municipio leonés de Matanza de los Oteros, se prepara para celebrar cinco días de fiesta en honor a su patrona, la Virgen del Rosario, popularmente conocida como la Cañamona.

Una tradición que cuenta con más de cuatrocientos años de antigüedad, y que, según declara el Consistorio, se trata del festejo más popular de la comarca.

Con un amplio programa de actividades desde hoy, 3 de octubre y hasta el martes, sin duda, el plato fuerte de las fiestas tendrá lugar mañana, en el que, tras el repique de campanas y el chupinazo, se hará el tradicional reparto de avellanas y vino en la Casa del Mayordomo, para posteriormente, elegir a quién lo sustituirá durante el próximo año.

Una fiesta protagonizada por la música popular a través de las dulzainas y los tamboriles, además de casi una verbena con disco móvil durante cada noche que duren las fiestas y hasta que «el cuerpo aguante».

Según el propio Ayuntamiento, se prevé que las jornadas gocen del mismo éxito que siempre. «Se trata de una fiesta popular muy conocida, que se llena de los propios habitantes del pueblo, familiares, amigos, personas que veranean e incluso foráneos», han admitido.

Pasacalles, charangas, la tradicional hoguera seguida de los fuegos artificiales, actuaciones musicales o bailes, son solo algunas de las propuestas que harán especial esta semana de octubre en Matanza de los Oteros.

Además, a pesar de que el período estival ha finalizado, parece que el tiempo dará tregua a la localidad leonesa, para que su público, de todas las edades, pueda rendir culto a su patrona y divertirse, a través de la música y exaltando la importancia de continuar las costumbres y la tradición.