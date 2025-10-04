Los niños de Vegas del Condado salvan su bosque con un cuento finlandés

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La magia de los bosques finlandeses llegó esta semana a Vegas del Condado con el cuentacuentos Diario del Bosque. Los alumnos del colegio de la localidad se convirtieron en protagonistas de la historia, colgando mensajes de defensa del medio ambiente en los árboles del pueblo, al estilo de Karina, la heroína del relato. La actividad, impulsada por el proyecto COOLtura nórdica en la España rural, transformó el Bibliobús en un escenario de aventura, literatura, teatro y ecología. El actor leonés Sergio Diaño guió a los pequeños en una experiencia que continuará el lunes en Villoria de Órbigo.