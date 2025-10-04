El vídeo de un okupa enfrentándose a los vecinos de Villablino mientras pinta la casa en la que acaba de colarse

Un hombre joven se coló ayer en el patio de una vivienda de Villablino, cuyos propietarios no viven en ella de forma habitual, ante el asombro y las quejas de los vecinos, que, como se aprecia en el vídeo, le increparon para que saliera de la vivienda que estaba a punto de okupar.

Saltó las rejas que tiene esta casa y se adentró en el patio de la misma. Al percatarse de esta situación los vecinos que estaban por la zona le llamaron la atención, pero el hombre, que hizo caso omiso, cogió un bote de pintura y se puso a pintar la verja y las rejas que rodean al inmueble. También lanzó pintura a los vecinos que le llamaron la atención.

Una situación en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil, siendo un hecho muy comentado, ya que los vecinos de la comarca no recuerdan que este tipo de actos hubieran ocurrido antes en la zona.