Los vecinos impiden que un okupa acceda a una vivienda de Villablino

Los vecinos, frente a la casa que estuvo a punto de ser ocupada y agentes de la Guardia Civil.araujo

La tranquilidad de una vivienda deshabitada de forma habitual en Villablino se vio alterada por segunda vez en menos de 24 horas. El mismo joven que en la tarde del viernes había saltado las rejas del inmueble, accediendo al patio y llegando incluso a lanzar pintura contra los vecinos que le recriminaron su actitud, volvió a merodear por la zona este sábado al mediodía.

Los propietarios, que ya se encontraban en la capital lacianiega tras el primer intento de okupación, habían salido a realizar unos recados cuando los vecinos volvieron a detectar la presencia del varón frente a la vivienda. De inmediato dieron aviso a la Guardia Civil, que desplazó hasta tres patrullas al lugar.

Según relataron los testigos, el hombre aseguraba que «tan solo quería entrar porque le gustaba la casa» y que había regresado con la intención de «pedir perdón a esta familia». Sin embargo, su actitud volvió a generar inquietud en la calle, donde la Benemérita le instó a abandonar la zona mientras los dueños conversaban con los vecinos que se acercaban a mostrar su apoyo.

El primer incidente se había producido apenas unas horas antes, cuando el joven accedió al patio de la vivienda tras saltar las rejas y comenzó a pintar la verja del inmueble con un bote de pintura. Ante la protesta vecinal, lejos de desistir, lanzó pintura a quienes le increpaban. Fue entonces cuando tuvo que intervenir por primera vez la Guardia Civil.

Los propietarios, visiblemente aliviados tras la segunda actuación policial, no dudaron en agradecer públicamente la implicación de su vecindario: «Siempre supimos que teníamos un vecindario de diez, y lo hemos vuelto a comprobar», afirmaron.