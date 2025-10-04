Nace el Grupo de Investigación de Recursos Micológicos

Publicado por ICAL Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) creó un Grupo de Investigación de Recursos Micológicos en el que participarán los investigadores titulares del Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria. Este grupo analizará los servicios ecosistémicos de los hongos silvestres comestibles, su diversidad, función ecológica y potencial agroalimentario y estudiará su rol en el almacenamiento de carbono, la resiliencia forestal y el impacto del cambio climático en su producción.

De igual manera, también investigará el aprovechamiento sostenible, el micoturismo y la innovación micogastronómica para fortalecer el sector agroalimentario y desarrollar estrategias adaptativas.

El Inia sostiene que esta investigación es “clave” para entender, gestionar y potenciar los servicios ecosistémicos de los hongos silvestres comestibles, esenciales para la biodiversidad, la resiliencia forestal y el sector agroalimentario.

A través de las investigaciones, contribuirán al desarrollo sostenible, beneficiando a recolectores, productores, investigadores, gestores forestales, la industria alimentaria y el turismo especializado. Las principales líneas de investigación incluyen estudiar la producción micológica en un contexto de cambio.