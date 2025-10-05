Galicia recupera el cultivo de lúpulo y revive la ambición de ser un referente

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Andalucía ya lo hizo hace unos meses y ahora es Galicia la que se perfila como la próxima en querer hacer del lúpulo uno de sus cultivos de referencia. Como publicó este periódico el pasado mes de junio, la Junta andaluza está estudiando la adaptación del cultivo a su territorio con el fin de elaborar cervezas de mayor proximidad, tal y como explicaba el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). De hecho, están realizando ensayos experimentales para comprobar si la planta se adapta el entorno andaluz.

Ahora Galicia quiere también revivir a esta planta trepadora que ya cultivó en la zona de Betanzos hace décadas y ya se cultivan varias hectáreas en la zona de Mabegondo, cercana a Betanzos. Allí, se ha dado espacio a nueve variedades, entre ellas la Cascade o la Nugget, tal y como se explica desde Cosecha de Galicia, dedicada a impulsar y desarrollar «prácticas que ayuden a regenerar nuestra tierra, cultivos y medio natural». Además, ya han hecho incursiones en el lúpulo ‘indoor’ (en interior) en un intento de «luchar contra el cambio climático». El lúpulo no es nuevo en Galicia, donde tuvo un auge importante en los años 50, si bien tres décadas más tarde cayó en el olvido, mientras León cogió carrerilla en el cultivo del también conocido como ‘oro verde’. El problema allí era que el clima húmedo favorecía la aparición de hongos, uno de los grandes problemas también ahora que presenta el cultivo.

El sueño gallego

Aquel sueño gallego de convertirse en referente en la producción de lúpulo, parece que vuelve a coger fuerza después de que el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) haya vuelto a impulsar su cultivo.

León, que es el principal productor del lúpulo nacional pues en la provincia se asienta el 90% de la producción en España, tiene una reconocida experiencia en esta planta, si bien en los últimos años los cultivadores denuncian por las «condiciones abusivas» que han provocado el abandono de tierras. Ese saber que atesora León lo ha exportado a otras comunidades que quieren introducir (o volver a hacerlo) este cultivo.