Rescatan a una montañera herida en Cármenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta tarde la operación de rescate de una montañera que precisaba ayuda tras sufrir un esguince mientras descendía del Cueto de las Palomas, en Getino, dentro del término municipal de Cármenes (León).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe una llamada a las 16:59 horas en la que avisan del accidente que ha sufrido la mujer, que presenta un esguince en un pie, mientras descendía del Cueto de las Palomas, camino de Getino, dentro de un grupo de seis montañeros. Explican que la mujer no puede continuar con la marcha y se encuentran en un punto inaccesible para vehículos por tierra.

El gestor del 1-1-2 realiza una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León que sale hacia Riaño con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 1-1-2 informa del rescate a la Guardia Civil de León, y a los Bomberos de León.

Ya en Getino y tras localizar al grupo de montañeros, el helicóptero de rescate facilita el descenso a tierra del equipo de rescate mediante una maniobra doble de grúa. Una vez en tierra, y tras prestar una primera asistencia a la herida, se le iza al helicóptero mediante un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, vuelan hasta el lugar en el que la mujer y sus acompañantes tienen estacionados sus vehículos particulares, y se trasladan ya por sus medios hasta un centro sanitario.