La Junta invertirá 1,7 M€ en hacer sostenibles los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León acaba de sacar a licitación por 1,7 millones de euros el proyecto de adaptación a la sostenibilidad del uso público de los espacios naturales protegidos de la provincia de León. E concreto, esta actuación contempla el Parque Regional de Riaño y Mampodre, el Parque Natural de Babia y Luna, el Monumento Natural Las Médulas, el Monumento Natural Lago de la Baña y el Monumento Natural Lago Truchillas.

Este importante proyecto impulsa la adaptación a la sostenibilidad del uso público en espacios naturales protegidos Natura 2000 con actuaciones que permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos durante los tres próximos años con una inversión de más de 13 millones de euros, en toda Castilla y León, financiados con fondos Feder.

En 2009 se redactó la Estrategia de Uso Público de la red de espacios naturales de Castilla y León. En ella se establecía que el Uso público es una herramienta de desarrollo sostenible y se daban pautas para la elaboración de los programas de uso público de los diferentes espacios a partir de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Los objetivos t recogen la idea de promover un modelo de uso público compatible con el desarrollo sostenible, así como garantizar la conservación de los valores naturales y culturales a través de la adecuada regulación del flujo de visitantes y potenciar la utilización recreativa, educativa y turística de los espacios. Se incluían además criterios para establecer la participación e implicación de la población local.