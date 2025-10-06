El Congreso debate permitir las quemas controladas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Congreso examinará este martes una propuesta de Junts para permitir la quema «controlada y responsable» de restos vegetales en el campo durante los meses del año considerados de bajo riesgo de incendios, con el objetivo de facilitar la gestión sostenible de los residuos agrícolas y forestales y reducir la carga administrativa y económica sobre los agricultores y pequeños ayuntamientos.

Se trata de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Agricultura y con la que el partido de Miriam Nogueras pide al Gobierno una reforma de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular impulsada en 2022.

A juicio de la formación catalana, esta propuesta legislativa introdujo «restricciones significativas a la quema de restos vegetales», algo que aunque consideran que tiene una finalidad medioambiental loable ha resultado en consecuencias «que han afectado gravemente al sector agrario y forestal, especialmente en el medio rural».

El texto legislativo establece que con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola, salvo las pequeñas y microexplotaciones agrarias que están dispensadas de esta regulación. Asimismo, la ley recoge que sólo podrá permitirse la quema de residuos vegetales cuando estas explotaciones cuenten cone autorización de las comunidades autónomas.