Diario de León

Villablino pide un centro de formación contra los incendios

Los incendios de agosto han devastado el noroeste de España, especialmente en la provincia de León.

Los incendios de agosto han devastado el noroeste de España, especialmente en la provincia de León.AEGEX

Publicado por
Vanessa AraujoRedactora de Provincia
Villablino

Creado:

Actualizado:

La corporación municipal de Villablino presentó una moción conjunta, en la sesión plenaria de ayer, para instar a la Junta de Castilla y León la creación de un centro especializado de formación profesional de prevención y extinción de incendios forestales en Villablino, «que sea capaz de formar a personas que deseen dedicarse a esta profesión y que ofrezca la posibilidad de perfeccionamiento a los cuerpos ya existentes».

En este escrito, los grupos políticos han recordado cómo los incendios asolaban los montes de Laciana y de otras muchas zonas, concretamente en Laciana arrasaron más de 5.000 hectáreas «además de ocasionar pérdidas irreparables y cobrarse víctimas mortales en otros territorios», sin que «haya habido una inversión adecuada aplicada a nuestro municipio» destacaron, a la vea que consideran que los montes y brañas de Laciana son «el espacio perfecto para aprender labores de limpieza y extinción» y creen que sería una alternativa para mitigar las «terribles» consecuencias de la despoblación y ofrecer una alternativa para personas de la zona y de fuera. Además, recuerdan que desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) consideraron «indispensable» el desarrollo de protocolos de formación «pautados y homogeneos», para que las practicas puedan llevarse con «criterios comunes».

tracking