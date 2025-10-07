Villablino pide un centro de formación contra los incendios

La corporación municipal de Villablino presentó una moción conjunta, en la sesión plenaria de ayer, para instar a la Junta de Castilla y León la creación de un centro especializado de formación profesional de prevención y extinción de incendios forestales en Villablino, «que sea capaz de formar a personas que deseen dedicarse a esta profesión y que ofrezca la posibilidad de perfeccionamiento a los cuerpos ya existentes».

En este escrito, los grupos políticos han recordado cómo los incendios asolaban los montes de Laciana y de otras muchas zonas, concretamente en Laciana arrasaron más de 5.000 hectáreas «además de ocasionar pérdidas irreparables y cobrarse víctimas mortales en otros territorios», sin que «haya habido una inversión adecuada aplicada a nuestro municipio» destacaron, a la vea que consideran que los montes y brañas de Laciana son «el espacio perfecto para aprender labores de limpieza y extinción» y creen que sería una alternativa para mitigar las «terribles» consecuencias de la despoblación y ofrecer una alternativa para personas de la zona y de fuera. Además, recuerdan que desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) consideraron «indispensable» el desarrollo de protocolos de formación «pautados y homogeneos», para que las practicas puedan llevarse con «criterios comunes».