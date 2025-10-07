Un herido en un accidente entre un camión y un furgón en Cembranos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un accidente ocurrido esta mañana al chocar un camión y un furgón en el municipio de Chozas de Abajo, según información de Emergencias 112.

Los hechos, concretamente, tuvieron lugar a primera hora de este martes y se dio aviso a las 08.02 horas a Emergencias 112. El accidente ocurrió en el punto kilométrico 160 de la N-630, en Cembranos.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia, que trasladó al herido, un hombre de 59 años, al Hospital de León.