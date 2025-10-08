Agustinos de Panamá visitan Renedo de Valderaduey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diez frailes de la orden de los Agustinos procedentes de Panamá han v¡sitado Renedo de Valderaduey para rendir un homenaje a Moisés González Crespo, misionero de agustino en Panamá que murió allí hace 45 años.

Tal y como explica Donaciano Bartolomé, vecino de Renedo, González Crespo, que está en proceso de canonización, «fue muy admirado en Renedo por su sencillez, compromiso religioso y alegría, entre otras cosas».

En su honor se celebró una misa que «terminó con el compromiso de ver la posibilidad de que una comunidad de frailes se instale en la zona y la atienda pastoralmente».

Con el objetivo de agasajar a los invitados, se preparó un pincho en las antiguas escuelas y una comida para catrocientos comensales. Todo en honor al padre Moisés, cuya memoria han querido honrar los vecinos del pueblo, quienes señalan que «nos falta que Roma hable y declare santo al padre Moisés». Según apuntan, «en Panamá, sus restos ya están en una iglesia dentro de una urna con su imagen creada y llevada desde Talavera de la Reina».