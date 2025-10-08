Puebla de Lillo estudia las setas de sus montes

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Llillo, en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, la asociación micológica Alto Porma, el CRA de Puebla de Lillo y Patrimonio Natural pone en marcha este fin de semana las XVII jornadas micológicas con diversas salidas al campo para la recolección de hongos.

Las jornadas se iniciarán con una salida al puerto de las Señales y al Pinar de Puebla de Lillo. Este pinar es una Zona de Reserva del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, que se caracteriza por ser uno de los bosques mejor conservados de la Cordillera Cantábrica, con altos valores ecológicos y una gran diversidad de flora, hongos y fauna. Esta visita para la recolección de setas va a permitir a los participantes caminar entre pinos silvestres, hayas, abedules, acebos y arandaneras.

El sábado por la tarde se realizará en La Parada la clasificación de las setas recolectadas para continuar con una conferencia en la Casa del Parque que lleva por título «Los hongos y su importancia para los bosques: los incendios y las micorrizas». El domingo a partir de las 10.30 tendrá lugar la segunda de las salidas de campo guiadas interpretativa y formativa sobre los hayedos, robledales, pastizales y bosques de ribera. Es una oportunidad para conocer los bosques típicos de Puebla de Lillo.

Paralelamente a estas jornadas micológicas en los restaurantes de Puebla de Lillo se podrán degustar menús y tapas mocológicas. Los participantes son el hostal Ruta del Porma, los restaurantes Bar Madrid y Camping La Nievas y los bares Mirasierra, El Alquiler y el Hilandoiro además del bar restaurante Esme de Redipollos. Se aconseja llamar para hacer las reservas para reservar los menús.