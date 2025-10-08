El PP critica el retraso de las ayudas de la Diputación para la Protección Civil de los ayuntamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de la Diputación de León denunció este miércoles que el reciente reparto de las ayudas de Protección Civil del año 2022 «es un ejemplo más de la«incapacidad de gestión» del equipo de gobierno» de la institución provincial. Según señala la formación en un comunicado, el pasado 30 de septiembre tuvo lugar el órgano colegiado donde se propuso la distribución de las ayudas, lo que, a su juicio, "es una clara muestra de la dejadez, de la dejación de funciones del equipo de gobierno», como remarca el portavoz popular, David Fernández, quien considera «inconcebible» que se produzca, con tres años de retraso, este reparto de unas ayudas «que se conceden todos los años».

Fernández señala que esta situación, «obliga» a los ayuntamientos y las mancomunidades a asumir los gastos «hasta que la Diputación les ingresa la ayuda, que como vemos es con un retraso muy considerable». El reparto beneficiará a 13 ayuntamientos con ayudas totales de 54.163 euros que van desde los 1.122 euros de Fabero a los 15.000 que recibirá Villablino o los 14.620 euros que abonarán a La Pola.