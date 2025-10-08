La Lonja cierra sin acuerdo sobre el precio del maíz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se ha pospuesto la fijación del precio del maíz para la próxima sesión ante la imposibilidad de un acuerdo entre agricultores y compradores en una semana marcada por ofertas muy dispares, ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado. La cosecha va poco a poco generalizándose con humedades en grano óptimas y con partidas que incluso ya no tienen que entrar en secadero, es decir, por debajo del 15 % de humedad, la estabilidad atmosférica está también influyendo en que el agricultor esté esperando a alcanzar este punto óptimo, ha explicado la Lonja. Por otra parte, se ha registrado una repetición del precio de la alubia con una campaña ya finalizada y que se ha desarrollado en «unas condiciones inmejorables a la hora de su recogida, después de varias campañas complicadas debido a las lluvias siempre su peor enemigo, dejando así un buen sabor de boca a los agricultores».