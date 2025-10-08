La Lonja cierra sin acuerdo sobre el precio del maíz
En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se ha pospuesto la fijación del precio del maíz para la próxima sesión ante la imposibilidad de un acuerdo entre agricultores y compradores en una semana marcada por ofertas muy dispares, ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado. La cosecha va poco a poco generalizándose con humedades en grano óptimas y con partidas que incluso ya no tienen que entrar en secadero, es decir, por debajo del 15 % de humedad, la estabilidad atmosférica está también influyendo en que el agricultor esté esperando a alcanzar este punto óptimo, ha explicado la Lonja. Por otra parte, se ha registrado una repetición del precio de la alubia con una campaña ya finalizada y que se ha desarrollado en «unas condiciones inmejorables a la hora de su recogida, después de varias campañas complicadas debido a las lluvias siempre su peor enemigo, dejando así un buen sabor de boca a los agricultores».