La Bañeza acoge en la biblioteca una mesa participativa sobre Autoprotección

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal será escenario este jueves de una Mesa Participativa sobre autoprotección en la que se presentará además el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León (ProtecCyL/CIM-BSE), un programa impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, en colaboración con la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela de Portugal. El proyecto está financiado por el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal 2021-2027.

Las mesas participativas son espacios de encuentro y diálogo en los que se comparten experiencias y buenas prácticas en materia de autoprotección a nivel comunitario.

Estas sesiones incluyen una primera parte introductoria y una segunda, de carácter participativo, en la que se fomenta la reflexión y el intercambio de aportaciones entre los asistentes. El encuentro está dirigido a fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades locales, voluntariado de protección civil, servicios de socorro y otros agentes vinculados a la gestión de emergencias y la seguridad ciudadana.

Durante la jornada se abordarán temas como la autoprotección en los distintos ámbitos de aplicación del Plan o el sistema de Protección Civil de Castilla y León y la coordinación entre organismos públicos intervinientes.