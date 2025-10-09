La Bañeza acoge en la biblioteca una mesa participativa sobre Autoprotección
Se presentará el Centro Coordinador de Emergencias de CyL
La Biblioteca Municipal será escenario este jueves de una Mesa Participativa sobre autoprotección en la que se presentará además el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León (ProtecCyL/CIM-BSE), un programa impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, en colaboración con la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela de Portugal. El proyecto está financiado por el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal 2021-2027.
Las mesas participativas son espacios de encuentro y diálogo en los que se comparten experiencias y buenas prácticas en materia de autoprotección a nivel comunitario.
Estas sesiones incluyen una primera parte introductoria y una segunda, de carácter participativo, en la que se fomenta la reflexión y el intercambio de aportaciones entre los asistentes. El encuentro está dirigido a fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades locales, voluntariado de protección civil, servicios de socorro y otros agentes vinculados a la gestión de emergencias y la seguridad ciudadana.
Durante la jornada se abordarán temas como la autoprotección en los distintos ámbitos de aplicación del Plan o el sistema de Protección Civil de Castilla y León y la coordinación entre organismos públicos intervinientes.