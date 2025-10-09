La Junta destina 4,9 M€ a restaurar los terrenos forestales quemados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León autorizó este jueves, en Consejo de Gobierno, una inversión total de 4.920.000 euros destinada a la contratación de actuaciones hidrológico-forestales en los terrenos afectados por los incendios forestales en las provincias de León y Zamora. En concreto, en Anllares la inversión ascenderá a 1.140.000 euros, en Yeres a 2.350.000 euros y en Fasgar-Igüeña a 930.000 euros, todos ellos en la provincia leonesa, mientras que, en la parte zamorana, en Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón la inversión asciende a 500.000 euros.

La Junta recordó que, a consecuencia de estos incendios, los terrenos afectados, además de la pérdida intrínseca del valor ecológico y económico del sistema forestal, se ven privados de la función protectora de la vegetación, lo que supone el desencadenamiento o aceleración de procesos de erosión y la afección de balances hidrológicos. Asimismo, apuntó que existe el riesgo de proliferación de plagas forestales de escolítidos perforadores, por lo que considera necesario acudir a la contratación de emergencia para hacer frente a estos riesgos.

Entre los objetivos principales, figura disminuir el aporte de cenizas y arrastres contribuyendo al restablecimiento de la vegetación existente en la zona previamente al incendio, evitar la proliferación de plagas y de procesos erosivos, como consecuencia del debilitamiento y pérdida de la cubierta forestal o recuperar la integridad del ecosistema, o, al menos de sus aspectos más relevantes en términos de composición, estructura y funcionamiento.

Asimismo, conservar y mejorar el suelo, limitar la escorrentía y pérdida de suelo por erosión en laderas, control de la erosión en cauces, en los que se origina la mayor producción de sedimentos. reducir el riesgo de avenidas e inundaciones tras el incendio, reducir la emisión de sedimentos y de la colmatación de embalses y presas, reducir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Por último, prevenir la proliferación de plagas en las masas forestales no afectadas por el incendio, favorecer la regeneración natural de la flora y la supervivencia y reproducción de la fauna y adecuar y recuperar infraestructuras de interés general, como pistas forestales o pasos de agua.

Las actuaciones a realizar serán, fundamentalmente, triturar árboles en pie creando un acolchado de astilla repartida sobre el terreno, extender paja de forma aérea o manual, construir diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y retener los sedimentos, así como abrir pistas de acceso a los rodales de actuación.