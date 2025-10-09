Los municipios afectados por los incendios pueden pedir las balsas ganaderas hasta el 31 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, mantuvieron este jueves dos reuniones con responsables municipales de las zonas afectadas por los incendiospara explicar el proyecto de construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

La primera de ellas, que tuvo lugar en la oficina de la Junta en Ponferrada, contó con la participación de los municipios de Arganza, Benuza, Carucedo, Congosto, Igüeña, Molinaseca, Páramo de Sil, Peranzanes, Puente de Domingo Flórez, Berlanga, Cacabelos, Castropodame, Priaranza, Sobrado, Vega de Espinareda, Villablino y Villafranca del Bierzo.

En la segunda, celebrada en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta en León, las localidades participantes fueron Acebedo, Alija, Almanza, Boca de Huérgano, Burón, Carrocera, Castrillo de Cabrera, Castrocalbón, Castrocontrigo, Cebrones, Fontún, Encinedo, Barrios de Luna, Lucillo, Murias de Paredes, Oseja de Sajambre, Palacios de la Valduerna, Palacios del Sil, Posada de Valdeón, Pozuelo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riaño, Riego de la Vega, San Esteban de Nogales, Santa Colomba de Somoza, Santa Elena de Jamuz, Soto y Amio, Valderrueda, Truchas y Villamontán de la Valduerna.

En ambos encuentros se detalló el procedimiento habilitado por la Junta para que los ayuntamientos afectados por los grandes incendios del verano manifiesten su interés en disponer de estas infraestructuras, mediante un formulario hasta el 31 de octubre. Las balsas tendrán una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos y dotadas de impermeabilización y revegetación de taludes para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

El director de Desarrollo Rural subrayó que estas infraestructuras permitirán garantizar el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo. Las explotaciones deben estar registradas en el Régimen General Agrario y cumplir los criterios de superficie mínima de pastizal y forestal para poder acogerse a esta medida.