La CL-626 entre La Robla y Robles luce renovada

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, recibió este jueves la obra de refuerzo del firma de la carretera CL-626, entre La Robla y Robles de la Valcueva, donde se ha llevado a cabo una inversión de 1,4 millones para actuar en un tramo de 11,8 kilómetros de longitud.

La actuación, adjudicada a la empresa Hergón, ha visto reducido en cuatro meses su plazo inicial de ejecución de 18, lo que evita la campaña invernal y sus posibles condicionantes. El consejero incidió en el carácter estratégico de una intervención «muy demandada» y en que se ha incorporado caucho reciclado al betún utilizado para el asfaltado lo que, dijo, pone de manifiesto «que desde el punto de vista técnico se ha hecho con sumo cuidado, no solamente rápido sino que además se ha demostrado que se pueden modernizar las carreteras respetando los condicionantes ambientales en un entorno que tenemos que es muy especial, todo el eje subcantábrico».

La CL-626, la carretera de titularidad autonómica más larga de toda Castilla y León, con un trazado de unos 240 kilómetros entre las provincias leonesa y palentina, mejora así en este tramo que afecta a los municipios de La Robla y Matallana de Torío y que soporta una intensidad medida de 1.000 vehículos diarios —el siete por ciento de ellos pesados— «la conectividad, la accesibilidad, la seguridad vial y propiciar la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en toda esta zona», comentó Sanz Merino.

Eje fundamental

«Vamos a seguir haciendo actuaciones en la carretera CL-626 porque es uno de los ejes fundamentales estructurantes, en este caso, del norte de la Comunidad de Castilla y León, comentó ante los representantes institucionales y personal técnico desplazados a la zona y recordó que la Junta acomete en estos momentos obras en carreteras de la provincia de León por importe de diez millones.

Sanz Merino, en respuesta al alcalde de La Robla, Santiago Dorado, que mostró su satisfacción por la mejora de la carretera hasta Robles y recordó que está pendiente de ejecución desde 2007 la Variante de Llanos de Alba de la carretera CL-626, comentó que es un proyecto «realmente importante» que sigue vigente.