El operativo de incendios cubrirá todo el año y tendrá un cuerpo nuevo de agentes medioambientales

La Junta de Castilla y León está elaborando una «propuesta integral para transformar de forma estructural el dispositivo de incendios forestales en la Comunidad» con unas medidas incluyen «avances históricos» en materia de profesionalización, estabilidad y reconocimiento de los empleados públicos, tanto en el caso de los funcionarios como del personal laboral. Entre otras cuestiones, se modificará la naturaleza de todo el dispositivo de incendios de la Comunidad para que se desarrolle totalmente por profesionales del sector público, salvo aquellos casos excepcionales que requieran servicios especializados privados (pilotos, mecánicos de medios aéreos, conductores de maquinaria pesada, etcétera). Esta medida se implantará de forma paulatina entre los años 2026 y 2028.

Así lo ha señalado la Consejería de la Presidencia en un comunicado en el que destaca como elementos clave la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B; la consolidación de un dispositivo estable durante todo el año; el reconocimiento de la calificación de Bombero Forestal; el carácter público de dicho dispositivo, y las mejoras en la carrera profesional y la formación de estos empleados públicos.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, «con estas medidas, vamos a dar un paso firme en la modernización y profesionalización de un colectivo esencial para la protección de nuestro entorno natural, y lo hacemos reconociendo su nivel de responsabilidad, dignificando su labor, y ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional».

La creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en el Grupo B permitirá reconocer la elevada responsabilidad técnica de estos profesionales. Esta medida contemplará la integración voluntaria de los actuales funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales del Subgrupo C1 (que quedaría a extinguir) en un nuevo Cuerpo de la Administración Especial, con acceso a niveles comprendidos entre el 18 y el 24, y con una titulación de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural como requisito mínimo de ingreso. Todos los funcionarios podrán acogerse a un proceso voluntario de integración directa para acceder al nuevo Cuerpo.

En el caso del personal laboral, la consejería plantea el objetivo de garantizar la conversión de los actuales puestos de fijos discontinuos, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa todo el año. La Junta también propone el reconocimiento oficial de la calificación de Bombero Forestal para todos los empleados públicos que desempeñan funciones vinculadas directamente a la extinción, vigilancia, detección, mantenimiento de infraestructuras y restauración del medio natural.