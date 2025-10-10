'Don Vito' desembarca en Villablino
Cristina Fanjul y Víctor del Reguero presentan en la Fundación Sierra Pambley su libro sobre la corrupción en la minera
La periodista del Diario de León Cristina Fanjul y el historiador lacianiego Víctor del Reguero presentaron este viernes en la Fundación Sierra Pambley, en Villablino, su libro ‘Don Vito: una historia de mafia, política y carbón’. El también periodista del Diario Álvaro Caballero fue el encargado de presentar la obra sobre la corrupción en la minería.