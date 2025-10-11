Buscan a un hombre de 96 años desaparecido en León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha desplegado un "amplio" dispositivo para tratar de localizar a un hombre de 96 años extraviado desde este sábado a mediodía en Escuredo (León), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

En la búsqueda, trabajan el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes medioambientales y efectivos de la Guardia Civil, con la colaboración de vecinos de la zona.

El dispositivo está siendo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias del Ejecutivo autonómico.