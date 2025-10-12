El tren del olvido llegó a Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El museo del ferroviario de Cistierna vivió ayer una fiesta ferroviaria que tuvo como protagonista la proyección El tren del olvido. La jornada se inició con la degustación de una olla ferroviaria para continuar con un concierto a cargo de Los músicos del tren del olvido. Le siguió una charla sobre Memorias del tren del olvido, para continuar con la proyección del documental de la productora Bambara Zinema en colaboración con el Instituto Leonés de Cultura y la Diputación de León. Se finalizó con un debate participativo del público asistente. Las Instalaciones de Feve en Cistierna fueron uno de los lugares donde se rodaron varias escenas del documental. Su proyección se ha podido ver en pueblos por donde transita este tren de Feve.