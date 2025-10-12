Continúa el dispositivo para tratar de localizar al hombre de 96 años desaparecido en Escuredo

Vehículo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y LeónJCYL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Varios medios aéreos y terrestres componen este domingo el dispositivo de búsqueda de un hombre de 96 años desaparecido desde el mediodía de ayer en Escuredo (León).

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un amplio dispositivo compuesto de un puesto de mando avanzado, una unidad de apoyo logístico en emergencias, un técnico, una unidad Fénix de drones, agrupaciones de Protección Civil de Riello, Bembibre y Brañuelas y un agente medioambiental para tratar de localizar al hombre.

Según ha informado el 112, también están colaborando varias patrullas de la Guardia Civil y vecinos de la zona.

Aún se desconocen las circunstancias en las que se produjo la desaparición del anciano