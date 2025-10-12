La Junta declara peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre

Archivo - Un bombero trabaja en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León, Castilla y León (España).Alejandro Martínez Vélez

La Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León del 13 al 31 de octubre, tras finalizar la Época de Peligro Alto de Incendios forestales este domingo, 12 de octubre.

Aunque las condiciones de peligro de incendios forestales han cambiado con el descenso de las temperaturas nocturnas y la mayor humedad relativa, las condiciones climáticas actuales y las que se esperan en los próximos días, sobre todo en las horas centrales del día, son de peligro de incendio ya que no se esperan precipitaciones importantes y las temperaturas aún son altas.

Ello, sumado a la previsión de que las temperaturas continúen estando por encima de la media esperada para estas fechas, motivan la declaración de peligro medio de incendios forestales, según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, se va a mantener un importante despliegue de medios para atajar cualquier conato que se produzca, de manera que se va a asignar personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, y se mantendrán cuadrillas helitransportadas en todas las bases y todas las autobombas.

Igualmente, las cuadrillas nocturnas estarán de servicio y, a su vez, la mayoría de las cuadrillas terrestres y de los retenes de maquinaria continuarán activadas.

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden FYM/510/2013 por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.

La orden recuerda que está prohibido en el monte y a menos de 400 metros del monte la quema de rastrojos; hacer hogueras y fogatas; encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras; tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo, la quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo.

También, la orden prohíbe arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros.

Por otro lado, la norma deniega el aparcamiento a vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del operativo de lucha contra los incendios forestales.

Además, la citada orden veta el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, de manera que para su uso se requerirá la correspondiente autorización.

Del mismo modo, no se darán autorizaciones de quema de vegetación y restos vegetales ni se podrá quemar mediante comunicación en este periodo.

La Junta de Castilla y León llama a que la población siga "extremando la prudencia" en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 112.

Asimismo, el gobierno autonómico recuerda que la realización de actividades no permitidas puede causar incendios que ocasionen un grave riesgo para las vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como para el patrimonio natural y cultural, y que, además, pueden ser acciones constitutivas de delito, por lo que se efectúa un llamamiento "a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana" para evitarlas.

Se puede consultar información actualizada sobre las limitaciones existentes para el uso del fuego en la APP Incendios Forestales Castilla y León y sobre los incendios de especial significación en la cuenta de Twitter Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl).