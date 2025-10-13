Cármenes encumbra la tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria Tradicional llenó Cármenes el fin de semana. No era para menos porque la cita, organizada por el Ayuntamiento de Cármenes en colaboración con la Diputación de León, Junta de Castilla y León y Los Argüellos, ha celebrado sus veinticinco años.

Ayer domingo fue el día grande, cuando tuvo lugar la inauguración oficial de la feria. No faltó la misa, la música y el pregón para amenizar aún más el ambiente ya de por sí festivo.

Una treintena de stands ubicados en el polideportivo municipal ofrecieron algunos de los manjares más tradicionales, además de diez puestos exteriores dedicados a la gastronomía, con foodtrucks y otras prpuestas de comida típica leonesa.

El tiempo acompañó durante los dos días de la fiesta, lo que animó a numeroso público a acercarse a este rincón de la montaña leonesa.

No podían faltar los pendones ni tampoco la exposición de ganado bovino y equino en honor a lo que es tradición en Cármenes, que ha rendido, un año más un homenaje a sus raíces con el imprescindible toque tradicional.