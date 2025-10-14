Astorga acomete labores de mejora y acondicionamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga sigue trabajando de forma constante en el mantenimiento y embellecimiento de los espacios vinculados al Camino de Santiago a su paso por la ciudad, «con el objetivo de ofrecer la mejor imagen posible tanto a los peregrinos como a los vecinos y visitantes, explica el consistorio en una nota de prensa en la que manifiesta que en los últimos días, se han intensificado las labores de acondicionamiento y mejora en la zona de Puerta Sol, uno de los puntos más transitados de nuestra ciudad por peregrinos y vecinos.

Estos trabajos forman parte del plan municipal de mantenimiento de los entornos urbanos y patrimoniales, destinado a garantizar su conservación y puesta en valor.

Punto de bienvenida

Asimismo, se ha procedido al arreglo y mantenimiento del escudo de Astorga situado en la rotonda de acceso a la ciudad, punto de bienvenida. «La actuación busca realzar este símbolo de identidad local, mejorando su visibilidad y estado general», argumentan. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Astorga, así como con el cuidado de los espacios que forman parte del itinerario jacobeo. Desde el consistorio se recuerda que estos trabajos continuarán en las próximas semanas, dentro del plan de actuaciones previsto para la mejora de la imagen urbana y del patrimonio local.