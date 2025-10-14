Graciliano Estrada: "El déficit de médicos es relativo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Graciliano Estrada, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, la importancia de la medicina en el reto demográfico. Aseguró que el sistema español ha gozado tradicionalmente de buena reputación, pero "en los últimos años ha habido una devaluación de esta percepción. Se ve un cierto deterioro y cierta preocupación y es necesario recuperar la confianza.

El sistema español, antes de la pandemia, tenía una serie de retos relacionados con la despoblación. Según Estrada, hay dos claves que son la gestión de la cronicidad y la dispersión de la población. Es fundamental aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la asistencia sanitaria". En definitiva, el gran reto del sistema sanitario es asistencial, que la gente está preocupada porque no se le da una cita o se retrasa o que las expectativas no se cumplen. "Esto que antes no estaba interiorizado ahora es absolutamente real".

También destacó la importancia de las expectativas de los pacientes a la hora de decir que tenemos un buen sistema sanitario.

La esperanza de vida de una mujer es de 85 años y de un hombre, de 84. Castilla y León está entre las tres comunidades con más pacientes mayores de 65 años.

"El déficit de médicos es relativo". España es el tercer país de Europa con más médicos por habitante: más de 400 médicos por 100.000 habitantes, solo por detrás de Austria y Chipre.

En Castilla y León la media es de 468 médicos en 2024, muy por encima de la media. Valladolid tiene 555 médicos y León 430. La distribución por provincias no es tan homogénea. En la cola están Ávila, con 392; y Segovia, con 399. El Bierzo tiene 340 médicos. Y el área de León hay 481 médicos. "La fotografía no parece muy homogénea y eso puede tener repercusiones".

En los médicos en formación se ve la diferencia, Salamanca tiene 400 y León no llega a 300.

"En 2019 la pirámide de población tenía forma de pirámide invertida; en 2024 se ha adelgazado esa banda y se han jubilado médicos y los hemos perdido. Es previsible que en los próximos años se vayan incorporando médicos y se vayan corrigiendo. Esto es fundamental para determinadas especialidades y para la atención rural".

La generación del Baby Boom, que se jubila en estos años, no se ha repuesto todo lo que era necesario y esto ha traído tensiones en el sistema, según Estrada.

Medicina familiar y comunitaria lleva arrastrando déficit desde 2018. No hay un índice de reposición de los que se jubilan. "Esto tiene una implicación tremenda, porque son el 30 por ciento del sistema. La oncología es el 2% del sistema, pero tiene un índice de reposición del 63%. Pero no hay médicos de familia. Solo hay una manera de solucionarlo, trayéndolos de otro sitio. Hasta 2027 no habrá el índice de reposición correcto. Esto no ocurre en el resto de especialidades".

Cuando querramos distribuir facultativos para mejorar el mundo rural es que no tenemos médicos, tendremos que traerlos de otro sitio.

"Han ido aumentado el número de médicos que se incorporan a la atención primaria, pero la cronicidad de los pacientes conlleva una serie de condicionantes. Los pacientes van más al médico. Por tanto, se produce una tensión obvia. Estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de organizar la atención rural. La sanidad privada es una ayuda, es complementaria. Y no se puede despreciar".

En Castilla y León hay muchos consultorios, lo que supone un esfuerzo añadido.

Los médicos están pidiendo más capacidad para prescribir más pruebas diagnósticas. Disminuir la burocratización. Más tiempo por paciente y una reorganización de los recursos humanos. "Hay que cambiar la cultura de que el médico va a muchos sitios y hace muchos desplazamientos y, a lo mejor, hay que hacer lo contrario.

También es fundamental la redistribución en la atención hospitalaria".

En cuanto al gasto sanitario es necesario seguir invirtiendo en el servicio sanitario de salud. "En 2019, llegó a ser el 6,8 del PIB. Hubo una caída y ahora estamos casi al nivel de Europa". El sistema sanitario se sostiene gracias a los ciudadanos. Y hay que mantenerlo.

Castilla y León es de las que más invierte por habitante y la que más esfuerzo porcentual ha hecho en los últimos años . El sobreenvejecimiento y la dispersión hace que el gasto sea mayor y también la organización de los servicios.

Un aspecto que puede ayudar a atender a los pacientes en el ámbito rural son las nuevas tecnologías. "La salud digital nos tiene ayudar a ganar tiempo para la relación médico paciente. Hay muchas iniciativas para ayudar a los médicos en este sentido. España es un país donde se están implementando todas estas tecnologías. Y nos va a ayudar a ser más eficientes", concluyó Estrada.