Conquistar población y emprendedores a base de medidas fiscales

Bajo el epígrafe de Puesta en valor de la vida rural frente a la urbana, el objetivo de esta mesa redonda fue mostrar todas las bondades de vivir en los pueblos. Así lo avanzó Abigail Calvo, periodista de Diario de León, que coordinó la primera mesa de la tarde de ayer. Añadió Calvo un primer detalle claro: "Tratar no enfrentarnos con la ciudad", dijo a la hora de presentar esas virtudes.

Así, cuando Urbano Seco, alcalde de Gordoncillo, abrió las intervenciones de los ponentes aseguró que "la vida rural tiene lo esencia del planeta. Ahí empieza la vida, lo primario, lo imprescindible: que es comer. De donde comemos: de lo rural", explicó. Junto a Seco participaron Mari Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, y Jorge Álvarez, presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos.

En ese sentido, Jorge Álvarez afirmó que "yo personalmente opino que desde la sociedad deberíamos pensar qué pasó por la pandemia. Se paralizó todo, pero el mundo rural, no, porque teníamos que alimentar a la sociedad. Los políticos tenían que tomar conciencia de esto. Porque el medio rural es vida. Y de donde todos o casi todos procedemos. Yo no tengo envidia de nadie que vive en la ciudad. Yo en la ciudad me aburro", dijo tajante quien, además añadió, que es feliz en Joarilla.

Ese origen rural, motivo de orgullo y reivindicación fue para Mallo motivo de echar una mirada hacia atrás para recordar que "mi vínculo con Murias viene de la infancia. Mis padres eran maestros y he tenido una vida de ciudadana del mundo. Además, nací en Caboalles de Abajo. Hay que llegar a los pueblos y en lugar de pedir lo que no hay, hay que adaptarse a lo que ha", aseguró.

Fue por este planteamiento que Urbano Seco advirtiera como la conversación había "derivado en la parte emocional, de sentimientos y valores. En el mundo rural cuando amanece estás escuchando a los pájaros, a ruidos que no te molestan. Un amanecer en el mundo rural es apreciado por las plataformas más importantes que haya en el mundo. Todo lo que da vida en el mundo lo tenemos en el mundo rural".

Pero el mundo rural, para los tres, necesita que se tomen medidas que favorezcan su desarrollo. Y ahí coincidieron en que no hay un plan en ese sentido. Jorge Álvarez se preguntó en qué se ha mejorado en las zonas rurales. Se planteó varias preguntas. Y no encontró respuestas. "Tenemos 130.000 hectáreas de regadío. León produce de todo. Carne, leche... Cómo puede ser que teniendo 130.000 hectáreas no haya ni una industria, ninguna empresa de productos de carta generación. Tenemos que mejorar las infraestructuras, tiene que llegar internet".

Por eso, Abigail Calvo proponía que cómo dar ese salto si el problema fundamentales la que no hay población.

Como presidente de la Comunidad de Regantes Los Payuelos, Jorge Álvarez apeló a la necesidad de poner en marcha proyectos sobre toda esa riqueza que surge de la tierra. Si viene esa industria se generará trabajo".

Mari Carmen Mallo explicó, por su parte, que, "llevo 18 años en la alcaldía y casi me da vergüenza repetirlo. Hay que escuchar a la gente que vive en el territorio. Y pensar cuáles son sus necesidades. Hace falta legislación adaptada. Apoyar de una forma eficaz al que está en los pueblos. Tenemos la misma línea de pensamiento porque estamos los tres en el mismo mundo, la política tienen que servir para solucionar problemas, no crearlos. Los partidos tienen que ponerse de acuerdo para solucionar los problemas que tiene la gente y si no, que se vayan para casa. Porque parece que les estamos pagando para que vayan a insultarse", remarcó.

En cuanto a lo que proponía como línea general Urbano Seco se centraba en algo que había sido mencionado: "Yo echaría mano del tema que has echado a volar: los beneficios fiscales. Es esencial fijar la mujer, la mujer rural, son fortalezas ligadas a la mujer que son innegociables. Los jóvenes, también. Allá donde hay una mujer hay vida de todo lo que es un grupo familiar. Allá donde hay jóvenes formados. Estamos en Occidente en el mejor momento de jóvenes formados. Quizás en estas décadas hemos perdido en Formación Profesional. Pero con fuertes ayudas fiscales una mujer, una pareja joven se asientan en el mundo rural. Las administraciones tienen que pone en marcha propuestas que se están poniendo sobre la mesa. Pero vamos lentos. En el mundo rural tiene que haber unos servicios de calidad igual como mínimo que en una ciudad. Servicios públicos irrenunciables", incidió.

Cuando Jorge Álvarez se presentó como apolítico fue rápidamente interpelado por Carmen Mallo: "Eso es una ridiculez". Pasado el temporal amistoso, Álvarez expuso que si el rendimiento económico es alto, hay más posibilidades de que se asiente población. Y para que haya más beneficios volvió a reivindicar el asentanmiento de fábricas".

Carmen Mallo también reivindicó a la mujer en el mundo rural. "Y tienen que ser totalmente subvencionadas".

¿Cómo convencer a la gente? Esa pudo ser la pregunta clave vinculada al tema general del VII Congreso Diario de León Sobre Despoblación.

Tenemos que generar un tejido que nos sujete a todos. Que la vida política forme parte de las decisiones. Y para ello hace falta acuerdos. Legislación, mejorar, inculcar... Yo no voy a vender nada. No me gusta esa palabra. Con lo que me voy a comprometer es con esta cerca de la gente que decida acercarse a nuestros pueblos. Y para eso necesito ayuda de las instituciones, acceso a internet, servicios...", enumeró Mallo.

Respecto a Gordoncillo, Urbano Seco apeló a "dos palabras que son compromiso y emprendimiento. Allí donde se genera riqueza. Si las empresas de transformación se realizaran en el mundo rural el cambio sería radical. La transformación es la que deja un margen de beneficio enorme. Como conseguirlo: que las administraciones por encima de las zonas rurales apoyen grandes productos que tengan que ver con la transformación en el mundo rural", dijo.

En definitiva, conquistar población y emprendedores sería el objetivo a base de medidas fiscales, aportar medios e infraestructuras, facilitar vivienda, conectividad... El resto lo pone la felicidad irrenunciable de vivir en las zonas rurales, como coincidieron los tres ponentes.