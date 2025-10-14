Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La frase remata la intervención del técnico de turismo de Valderas, Juan Antonio Parrales, que resalta el esfuerzo que hace este ayuntamiento, esta localidad, para exponer su valor a los visitantes. "El turismo muestra las virtudes ocultas de los pueblos", recalca el profesional, nicaragüense de origen, asentado en León por esta dedicación que le permite aportar un prisma enriquecido por la forma de ver las cosas desde fuera. Y las valora: "Lo relevante es la hospitalidad que en otros lugares no es propia como en los pueblos; hay que volver a los pueblos, al campo, a la esencia, la esperanza está en los pueblos", aclara Parrales con un mensaje de optimismo sobre esta función de escaparate de valores perdidos.

El Turismo como Palanca de Cambio tituló la última mesa de debate de la primera jornada de las séptima edición del congreso de despoblación de Diario de León, con Agustín Lobato, alcalde de Valderas, y Alfonso Melón, que es alcalde de Fresno de la Vega, dos municipios que son exponentes del esfuerzo que sus ayuntamientos aplican en el objetivo del efecto llamada a través del turismo. Hay objetivos: "Sembrar en todos los exponentes de un amplio abanico para hacer atractivo Fresno a todas las edades; el turismo es la puerta de entrada para retos más relevantes, una vez que se te conoce; hay actividades de promoción en torno al deporte, el fútbol andando, en torno a las rutas de agricultura, la formación, en este ámbito", relata Melón. Lobato enfatiza el valor de la promoción cultural de Valderas, que se traduce en múltiples ámbitos de trabajo en la promoción gastronómica, de la patrimonial, la tradicional. "El legado de los arrieros, la arquitectura, los circuitos culturales, la implicación de la gente del pueblo que ha vuelto para prestar sus conocimientos", resume en torno a actividades consolidadas como Bajo Tierra.

Mientras se capta la atención de nuevas miradas y visitantes, los alcaldes alertan de un problema creciente en las zonas rurales. "Nos falta vivienda, de otra forma podríamos asegura la entrada inmediata de más familias, porque tenemos empleo", comparte Alfonso Melón. El alcalde de Fresno habla del turismo como la "puerta de entrada a los pueblos".

Agustín Lobato también demanda la urgencia para atender esa necesidad de preservar conocimientos y manejos propios del entorno rural antes de que se pierdan por falta de atención. "Cuestiones muy importantes que tienen que ver con la cultura, el cultivo, términos relacionados, que son exponentes en el caso de Valderas, que se esfuerza en "ser acogedores para mover a la entrada a los pueblos".