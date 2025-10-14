Rescatada una mujer de 63 años tras sufrir una caída en Prada de Valdeón

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer de 63 años de edad tuvo que ser rescatada en la tarde de este martes tras sufrir una caída y hacerse un esguince en el tobillo en la localidad leonesa de Prada, perteneciente al municipio de Posada de Valdeón, en una zona es accesible para un vehículo 4X4, pero no para una ambulancia.

El suceso se produjo a las 16.12 horas, cuando Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió un aviso que se trasladó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

El Centro Coordinador de Emergencias localizó la ubicación exacta de la herida, con la que realizó conferencia, al tiempo que trasladó el aviso a Medio Ambiente, ya que fue un agente medioambiental quién se encargó de acceder a la zona y portear a la herida hasta el punto de traspaso con Sacyl en área de caravanas de Posada de Valdeón.