La Semana de la Trucha en León: talleres, master class y actividades gastronómicas

Destino Pesca Castilla y León 2025 es un evento que ofrece una amplia propuesta de actividades abiertas a toda la ciudadanía y que se está desarrollando en distintos espacios emblemáticos de la ciudad de León, como la Plaza Mayor, el Museo Diocesano y el Palacio de Gaviria.

Durante estos días, los visitantes están disfrutando de talleres prácticos, showcookings, demostraciones y masterclasses de lanzado, proyecciones audiovisuales y encuentros con medios y creadores del sector, entre otras iniciativas dirigidas tanto a profesionales como al público general.

El programa dio comienzo ayer, martes 14 de octubre, con las actividades del Aula del Río itinerante instalada en la Plaza Mayor. Hasta el mediodía del viernes, los monitores de la Fundación Patrimonio Natural divulgarán los valores ambientales de los ecosistemas acuáticos y los valores de la pesca responsable a la población infantil. Durante el fin de semana esta actividad estará abierta al público en general. Dos grandes lagos artificiales, junto con una pista de lanzado, complementarán las charlas didácticas y servirán para la puesta en práctica de las habilidades de pesca en directo de pequeños y mayores.

Durante el jueves y el viernes, en la ciudad de León se desarrollarán las Jornadas de Gestión de la Pesca Continental, foro de encuentro de las administraciones públicas encargadas de la gobernanza de los ríos. Investigadores, universidades y expertos en gestión darán a conocer las perspectivas de conservación y puesta en valor de los recursos ecosistémicos vinculados con la pesca, constituyendo un punto de referencia para el intercambio de experiencias en materia de administración de la pesca continental.

El viernes, día 17, arrancará la segunda edición de la Feria de la Pesca en el Museo Diocesano de León, punto de encuentro para expositores y divulgadores de las tradiciones leonesas de la pesca a mosca. Este emblemático edificio será el punto neurálgico para el desarrollo de actividades como el Pregón de la LVII edición de la Semana Internacional de la Trucha, a cargo de Pablo Castro Pinos, y de la conferencia impartida por Ramón J. Soria. El Museo alojará igualmente el set de prensa Destino Pesca, donde los comunicadores nacionales expertos en la materia realizarán entrevistas en directo a las voces más representativas del sector. En el patio del Museo, igualmente, se desarrollarán recreaciones teatralizadas del proceso de elaboración artesanal de las moscas plasmadas en el Manuscrito de Astorga de Juan de Vergara, a cargo de Trueiro, un grupo de artesanos pescadores castellanos y leoneses, asturianos y gallegos que reproducirán los patrones de montaje con los materiales originales que pudiera emplear Juan de Vergara en 1624. Estas actividades tendrán lugar en distintos horarios hasta el domingo a las 14.00 horas, momento de la clausura de la feria.

El viernes, asimismo, se celebrará el showcooking 'Sabores de la Tierra: Trucha por Comarcas Leonesas', en el Palacio de Gaviria, con aforo limitado y reserva obligatoria.

El sábado 18 de octubre, la Plaza Mayor acogerá la master class de lanzado impartida por José Nieto y, más tarde, el campeón Pablo Castro Pinos realizará una demostración en el río Bernesga bajo el puente de San Marcos. En el Palacio de Gaviria se repetirá el showcooking 'Sabores de la Tierra', mientras que en el Museo Diocesano se proyectará el documental 'El Ocaso del Rey'. La tarde incluirá charlas de viaje y pesca centradas en destinos como Islandia y sus ríos míticos, entre ellos el West Ranga.

Por la tarde, el auditorio del Museo Diocesano dará cabida a la entrega de premios del Open Semana Internacional de la Trucha En Pesca a Sedal Pesado (mosca) al primer clasificado, Rubén Santos Becerro; segundo clasificado, Álvaro Álvarez Blanco; y tercer clasificado, Juan Carlos Castro Aller. En la modalidad de pesca a la leonesa, recibirá el galardón como ganador Juan Carlos Díez Quiñones; en segundo lugar, Luis Félix Fuertes Villanueva; y en tercera posición, Luis Álvarez Castro. La Semana Internacional de la Trucha mantiene, como en ediciones anteriores, esta técnica —la más antigua de España— en la que las moscas artificiales se elaboran con plumas de gallo de León. El día finalizará con la entrega de premios del Certamen de Fotografía de Pesca.

El domingo 19 de octubre se cerrará la programación con una nueva jornada de actividades en el Aula del Río y talleres de montaje de moscas. Entre las propuestas más esperadas destacan la conferencia 'Cómo se prepara un Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca' y una nueva master class de lanzado con José Nieto en la Plaza Mayor. Además, el público podrá asistir al Show Room MAXIA RODS, fabricante nacional de cañas de mosca, y a las emisiones del Set de Prensa Destino Pesca con la participación de CPN, Hablemos de Pesca y Xornal Trueiro/Anove TV.

Las principales sedes del evento serán la Plaza Mayor o el Ayuntamiento Viejo, que acogerá el Aula del Río, los lagos de pesca y la pista de lanzado; el Museo Diocesano (C/ Mariano Domínguez Berrueta, 12), donde se ubicarán los stands comerciales, el set de prensa y talleres técnicos; y el Palacio de Gaviria (C/ Conde Luna, 6), escenario del showcooking 'Sabores de la Tierra', para el cual será imprescindible realizar reserva previa. Los horarios de apertura serán el viernes y sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y el domingo, solamente hasta las 14:00 horas.

Toda la información detallada y las reservas, necesarias para determinadas actividades con aforo limitado, están disponibles en la web oficial www.destinopesca.es .