Premio a la labor de los hospitaleros voluntarios

La Asociación de Amigos del Camino de Künig entregó ayer en la capital leonesa su primer Premio Hermann Künig de la Hospitalidad, que recayó en la organización que agrupa a los hospitaleros voluntarios. Expertos del mundo de la cultura y de la peregrinación integraron el jurado que decidió otorgar el galardón a una entidad que se creó en 1990 y desde entonces ha contado con más de 10.000 integrantes procedentes de todos los continentes, para atender multitud de hospitales de peregrinos, con una acogida tradicional (el caminante aporta únicamente un donativo voluntario, si puede). La sala del Pendón de san Isidoro de la Real Colegiata leonesa acogió el acto de entrega.