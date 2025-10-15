Extinguidos dos fuegos en Valdetuéjar y en La Antigua

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido en dos incendios registrados durante el pasado martes en los municipios de Otero de Valdetuéjar y Grajal de la Ribera.

El primero de los siniestros se produjo a las 18.15 horas en Otero de Valdetuéjar, donde una dotación del Parque de Celada se desplazó para extinguir el fuego originado en una máquina agrícola, que resultó completamente calcinada.

La rápida actuación de los efectivos, que emplearon una Bomba Rural Ligera (BRL) y una Bomba Rural Pesada (BRP), evitó que las llamas se propagaran a la zona forestal próxima. El segundo incendio se declaró a las 4.06 horas en Grajal de la Ribera, en La Antugua, donde los bomberos de Valencia de Don Juan trabajaron para controlar un fuego de interfaz —zona de contacto entre áreas urbanas y forestales—. Utilizaron una Bomba Rural Pesada (BRP), una Bomba Forestal Ligera (BFL) y varios efectivos.