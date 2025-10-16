Ana Gaitero hablará sobre el negocio de la despoblación en Santibáñez de la Isla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Renacimiento acogerá el próximo sábado 18 de octubre, a las 19.30 horas, la conferencia El negocio del despoblamiento rural, a cargo de la periodista de Diario de León, Ana Gaitero.

Su ponencia se centrará en analizar el despoblamiento rural como un fenómeno económico y social, más allá de los discursos políticos y las cifras.

El acto forma parte de su ciclo de actividades culturales orientadas a la promoción del pensamiento crítico, la cultura y la vida rural.