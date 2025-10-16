El plan para lanzar el eje Astorga y La Bañeza pide unidad política

La Bañeza acogió este miércoles la presentación de la propuesta para destinar «la ingente cantidad de materiales ferroviarios que se liberarán tras la renovación de la línea ferroviaria convencional entre León y La Granja de San Vicente». El alcalde de la ciudad, Javier Carrera consideró la propuesta realizada desde la sociedad civil «como esencial y necesaria», asumiendo el ayuntamiento la propuesta y pidiendo «unidad a todas las administraciones dejando al lado colores políticos, ya que es una propuesta realmente positiva y viabl».
El responsable de la Asociación Ferroviaria Reino de León, de Corredor Oeste y técnico en transporte ferroviario, Eduardo Tocino, desgranó la necesidad de desarrollar el proyecto y expuso las diferentes alternativas. El trazado ya disponible no precisaría de expropiaciones, lo que agilizaría la puesta en marcha de los trabajos que podrían comenzar de inmediato con la retirada de las viejas vías, balasto y traviesas. «Es una de las ventajas respecto al exitoso ramal de Villadangos, donde se tuvieron que realizar expropiaciones y se prolongó algo más en el tiempo». Esta agilidad, aseguran, es una necesidad «para combatir la crisis generada por el cierre de Azucarera y que necesita de propuestas por parte de las administraciones».
El proyecto propone que, tras la retirada de la superestructura, «se trabajaría rápidamente en la mejora de la plataforma ya expropiada y disponible y se revisarían los tres puentes existentes que se encuentran en buen estado. Se propone para ello no incorporar el tramo en la RFIG ya que como ramal de mercancías no precisa obras de infraestructuras innecesarias y sí agilidad en la gestión».
Se ha propuesto este primer tramo de todos los que componen la Ruta de la Plata por ser «el más fácil, sencillo y por su conexión al Corredor Atlántico».
De esta forma, «La Bañeza sería la más beneficiada en este momento y se actuaría con la rapidez que se necesita, no se puede esperar a 2050 porque la crisis habrá arrasado la población y las empresas que necesitan ferrocarril para su logística no se asentarán nunca en la población si no se recupera el tramo». Añaden, además que «al igual que el ramal de Villadangos llevó grandes industrias al polígono, La Bañeza podría aspirar a tener una gran industria alternativa si cuenta con ferrocarril y conexión con los puertos de Galicia y Asturias»
Tal y como aseguran, hasta el momento «el consenso y apoyo a la necesidad de actuar con este proyecto es absoluta». En este sentido, añaden que los alcaldes de los ayuntamientos del corredor «han respaldado la iniciativa técnica y social sin diferencias políticas y con unidad».
El objetivo de esta iniciativa es impulsar este subtramo para convertilo en «la punta de lanza que demuestre la buena voluntad política para reabrir en el futuro la línea, pero mientras el momento llega, existe un trazado disponible de inmediato y toneladas de material ferroviario disponible en breve para reabrir este ramal para las mercancías, como estuvo funcionando de hecho hasta 1996. Se trata de abrir como primer tramo, el último en cerrarse en 1996 y que se estuvo incluso utilizando para prácticas militares».
Según exponen, «ninguna infraestructura se pone en servicio de forma total sino por tramos o subtramos, que es lo que proponemos. Ante la crisis generada por el cierre de la azucarera, lo consideramos el de más urgente apertura, el de más fácil ejecución y necesario al ser cabecera de línea y punto de conexión con el Corredor Atlántico que ha de potenciarse con la solución al nudo del Manzanal».
Desde la sociedad civil Corredor Oeste, Asociación Ferroviaria Reino de León, León Propone y el Grupo Estratégico Ferroviario Astorga-Plasencia 3.0 han manifestado su «satisfacción con los ayuntamientos que se han implicado» en el proyecto.
Carta de José Luis Nieto al presidente de la Diputación de León
Estimado Presidente,Durante estas últimas semanas han venido aprobándose mociones en los ayuntamientos de la comarca, pidiendo consenso y unidad para lograr la reapertura del tramo ferroviario de Astorga a La Bañeza, como un ramal de mercancías que revitalice nuestros pueblos y ciudades con una reindustrialización, más necesaria ahora que nunca, tras el desgraciado anuncio de cierre de la azucarera de La Bañeza que perjudica gravemente no solo a la comarca, sino a la provincia entera.Como sabrás la moción ha sido aprobada en los ayuntamientos de Astorga, La Bañeza, Riego de la Vega, Valderrey, San Justo de la Vega, y próximamente Palacios de la Valduerna y Santa María de la Isla. Unidad política lograda gracias al impulso de la propuesta de reapertura liderada desde la sociedad leonesa a través de diversas organizaciones de carácter técnico.El trabajo realizado e impulsado desde estos colectivos nos ha dado una lección de compromiso para lograr una unidad política sin fisuras. Instituciones de todo color político respaldan un proyecto, que se enmarcaría dentro de las medidas a adoptar para relanzar la zona central de la provincia, gravemente dañada por la falta de industria, y ahora ha empeorado con el cierre de la azucarera.El ejemplo de Villadangos con su ramal ferroviario construido por el Gobierno Central y Autonómico ha sido todo un éxito y estamos convencidos de que la Diputación de León desea impulsar el desarrollo de nuestro territorio. Por ello que me dirijo a ti, en nombre de todos los que formamos parte de esta comarca, para pedirte que la moción que avala técnicamente la propuesta, sea estudiada, respaldada e impulsada en tu próxima reunión con el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente.Si bien los ferrocarriles son competencia estatal, estamos totalmente convencidos de que todas las instituciones de todo signo político apoyarían y participarían en la financiación de la reapertura de este tramo, que conectaría todos los polígonos industriales por ferrocarril. Además, en Astorga estamos trabajando para el desarrollo de nuevo suelo industrial y este ramal sería totalmente clave, y así se demostró al lograr la unanimidad deseada.Mientras llega la reapertura de la línea que todos deseamos, la comarca, la provincia se desangran en materia de población y empleo. Reiteramos que el éxito de la unidad institucional demostrado tras el cierre de Vestas, fue un referente para los ciudadanos de colaboración y empuje institucional. Una imagen y un sentimiento que debemos volver a reeditar. Un esfuerzo posible que se traduciría en riqueza.Estamos convencidos de tu disposición a respaldar la propuesta en el próximo pleno de la institución provincial donde también se debatirá el proyecto, pero previamente, el que puedas impulsarlo en tu reunión con el ministro es clave y esencial para que los ciudadanos perciban que a León llegaría una inversión de bajo importe presupuestario, pero con un altísimo retorno económico.El proyecto para renovar el tramo León-La Granja de San Vicente generará una ingente cantidad de material ferroviario que podría ser acopiado y empleado para reabrir el tramo citado. Sería una muestra de buena voluntad de cara a la voluntad de todos de reabrir la Ruta de la Plata en su totalidad en el futuro, pero mientras ese momento llega, la grave crisis industrial y social que atravesamos, tendría un balón de oxígeno para poder frenar nuestro declive. La infraestructura propuesta sería una palanca clave y por ello, te solicitamos que la moción que detalla con sumo detalle las ventajas, sea tratada con el ministro.La gestión política es esencial para que la traza ya se utilice al estar expropiada y disponible, los materiales son decenas de miles de traviesas, casi 100 km de carril y otros bienes que pedimos que no se destruyan y se acopien en Astorga-Andrés, donde Adif tiene una superficie libre de 50.000 m2 de suelo. Desde el Ayuntamiento de Astorga, todo mi equipo de gobierno y toda la corporación al completo, nos ofrecemos a colaborar en todo lo que sea necesario para que el Ministerio y Adif dispusieran de todas las facilidades para poder abordar el proyecto.Los fondos europeos que cofinanciarían este ramal apoyarían aún más la iniciativa política, que te pedimos que impulses como presidente que eres de todos nuestros pueblos y ciudades. La importante reunión y tu respaldo al proyecto, lograría que fuera el primer paso y la primera propuesta seria y de unidad, para evitar el hundimiento del centro y corazón de nuestra querida provincia de León. En tus manos encomendamos tal importante gestión, en la esperanza de que la voluntad y disposición de la buena política, redunde en resultados positivos para todos.