El plan para lanzar el eje Astorga y La Bañeza pide unidad política

La Bañeza acogió este miércoles la presentación de la propuesta para destinar «la ingente cantidad de materiales ferroviarios que se liberarán tras la renovación de la línea ferroviaria convencional entre León y La Granja de San Vicente». El alcalde de la ciudad, Javier Carrera consideró la propuesta realizada desde la sociedad civil «como esencial y necesaria», asumiendo el ayuntamiento la propuesta y pidiendo «unidad a todas las administraciones dejando al lado colores políticos, ya que es una propuesta realmente positiva y viabl».

El responsable de la Asociación Ferroviaria Reino de León, de Corredor Oeste y técnico en transporte ferroviario, Eduardo Tocino, desgranó la necesidad de desarrollar el proyecto y expuso las diferentes alternativas. El trazado ya disponible no precisaría de expropiaciones, lo que agilizaría la puesta en marcha de los trabajos que podrían comenzar de inmediato con la retirada de las viejas vías, balasto y traviesas. «Es una de las ventajas respecto al exitoso ramal de Villadangos, donde se tuvieron que realizar expropiaciones y se prolongó algo más en el tiempo». Esta agilidad, aseguran, es una necesidad «para combatir la crisis generada por el cierre de Azucarera y que necesita de propuestas por parte de las administraciones».

El proyecto propone que, tras la retirada de la superestructura, «se trabajaría rápidamente en la mejora de la plataforma ya expropiada y disponible y se revisarían los tres puentes existentes que se encuentran en buen estado. Se propone para ello no incorporar el tramo en la RFIG ya que como ramal de mercancías no precisa obras de infraestructuras innecesarias y sí agilidad en la gestión».

Se ha propuesto este primer tramo de todos los que componen la Ruta de la Plata por ser «el más fácil, sencillo y por su conexión al Corredor Atlántico».

De esta forma, «La Bañeza sería la más beneficiada en este momento y se actuaría con la rapidez que se necesita, no se puede esperar a 2050 porque la crisis habrá arrasado la población y las empresas que necesitan ferrocarril para su logística no se asentarán nunca en la población si no se recupera el tramo». Añaden, además que «al igual que el ramal de Villadangos llevó grandes industrias al polígono, La Bañeza podría aspirar a tener una gran industria alternativa si cuenta con ferrocarril y conexión con los puertos de Galicia y Asturias»

Tal y como aseguran, hasta el momento «el consenso y apoyo a la necesidad de actuar con este proyecto es absoluta». En este sentido, añaden que los alcaldes de los ayuntamientos del corredor «han respaldado la iniciativa técnica y social sin diferencias políticas y con unidad».

El objetivo de esta iniciativa es impulsar este subtramo para convertilo en «la punta de lanza que demuestre la buena voluntad política para reabrir en el futuro la línea, pero mientras el momento llega, existe un trazado disponible de inmediato y toneladas de material ferroviario disponible en breve para reabrir este ramal para las mercancías, como estuvo funcionando de hecho hasta 1996. Se trata de abrir como primer tramo, el último en cerrarse en 1996 y que se estuvo incluso utilizando para prácticas militares».

Según exponen, «ninguna infraestructura se pone en servicio de forma total sino por tramos o subtramos, que es lo que proponemos. Ante la crisis generada por el cierre de la azucarera, lo consideramos el de más urgente apertura, el de más fácil ejecución y necesario al ser cabecera de línea y punto de conexión con el Corredor Atlántico que ha de potenciarse con la solución al nudo del Manzanal».

Desde la sociedad civil Corredor Oeste, Asociación Ferroviaria Reino de León, León Propone y el Grupo Estratégico Ferroviario Astorga-Plasencia 3.0 han manifestado su «satisfacción con los ayuntamientos que se han implicado» en el proyecto.