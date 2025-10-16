Flor León: «Este galardón es para todas, para las abuelas y para las que vendrán»

La Casa de Cultura de Villablino acogió ayer la entrega de premios a la Mujer Rural 2025, que concede la Diputación de León, que este año han sido merecedoras de esta edición, Flor León y Lucía Arroyo.

Un acto en el que se ha reconocido la valía, el esfuerzo y el trabajo de estas mujeres, Flor León quien reside en Navafría Valdefresno recibió el galardón en la modalidad A, «Tradición y desarrollo rural», por aunar una explotación ganadera de vacuno con 250 cabezas con la venta directa de carne de alto valor gracias a la certificación ecológica y a que la mayoría de los animales están dentro del plan para la recuperación de la raza bovina mantequera leonesa. Mientras que Lucía Arroyo Álvarez, la cual vive en Quilós recogió el premio en la modalidad B «Innovación y emprendimiento en el medio rural», por desarrollar un negocio de frutas y verduras de temporada del que utiliza el sobrante para elaborar conservas ecológicas, pimientos asados, castañas en almíbar, mermeladas o tomate frito. Las premiadas, visiblemente emocionadas, quisieron agradecer el galardón y recordar a todas las mujeres rurales. En este sentido, Flor León señalaba que «he pensado compartir este premio con dos mujeres mucho más mujeres rurales que yo», de este modo recordaba a sus abuelas, Delia Alonso, de Torre del Bierzo, y Ester González, de San Pedro de Trones en La Cabrera. Por su parte, Lucía Arroyo señalaba que «este premio no es solo para mí, sino para todas las mujeres del medio rural que cada día trabajamos la tierra, cuidamos del entorno y mantenemos vivas nuestras raíces». Un acto en el que estuvo presente, el presidente de Diputación, Gerardo Courel quien afirmó que son «la piedra angular sobre la que se sostienen nuestros pueblos», y que «durante demasiado tiempo, el trabajo, el esfuerzo y el papel de las mujeres en la sociedad, y especialmente en el medio rural, han sido injustamente invisibilizados», ha explicado, de ahí que haya afirmado que «por fortuna, eso está cambiando, y desde la Diputación de León queremos contribuir a ese cambio reconociendo, apoyando y difundiendo vuestro ejemplo, vuestra entrega y vuestro liderazgo». Así como destacó que las mujeres son también «una pieza clave para frenar la despoblación, uno de los grandes desafíos que afrontamos desde la Diputación».

Por su parte, el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, ha resaltado que «se reconoce a dos mujeres que han apostado por nuestros pueblos para desarrollar su vida personal y profesional y, por ello, se han convertido en un ejemplo a seguir por encarnar los valores que estos premios quieren reconocer: el trabajo, el emprendimiento, la dedicación y la trayectoria de las mujeres en el medio rural de León».

Para cerrar este acto, se ha proyectado un vídeo con los testimonios de tres mujeres que se han asentado y desarrollan su vida laboral, social y personal en la comarca de Laciana. Mientras que el toque musical corrió a cargo de Carmen Marentes, Yolanda García y Valeria Arias, que deleitaron al público con música tradicional.

Un acto, en el que ha ejercido de anfitrión el alcalde de Villablino, Mario Rivas.