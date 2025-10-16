La Junta lanza un programa de autoprotección en montaña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta presentó este jueves en la sede de la Agencia de Protección Civil y Emergencias el programa de autoprotección en montaña, bajo el lema 'La seguridad comienza contigo', que busca fomentar la prevención y la responsabilidad individual entre senderistas y montañeros ante el aumento de accidentes en zonas montaña y espacios naturales. El objetivo es garantizar la correcta difusión del sistema de protección civil y, especialmente, las medidas de autoprotección en los espacios de montaña y las actividades al aire libre en el ámbito territorial de la Comunidad con una dotación económica de 33.000 euros.

El programa, que se desarrollará bajo el lema 'La seguridad comienza contigo', se centra en reducir el número de incidentes y rescates en entornos naturales, que cada año movilizan a numerosos efectivos de emergencias en en la comunidad.

Las actividades de este programa corren a cargo de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León con reuniones en las delegaciones de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, durante el otoño de 2025, charlas en los centros de técnicos de emergencias sanitarias y centros de formación de formaciones deportivas relacionadas con la montaña, durante el curso 25 / 26.

También recoge conferencias sobre la responsabilidad individual en las actividades de montaña y la legislación de los rescates, conferencias en centros escolares, así como a la edición de documentos gráficos y visuales para fomentar la autoprotección en los espacios naturales, cursos de primeros auxilios y cabe destacar los puntos de información en montaña, para dar información de primera mano, sobre las condiciones de la montaña, tiempos, material necesario, actuación en caso de accidente. En León se instalarán en el pico Gilbo y en la Ruta del Cares, dos de las zonas con más afluencias de senderistas.