Jornada literaria con los premios de la Crítica este sábado en el MSM de Sabero

El Hay Festival, uno de los festivales de literatura y arte más prestigiosos del mundo y que en España tiene como sede Segovia desde el año 2006, llega al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, este sábado, a las seis de la tarde. El festival que se desarrolla en Segovia entre el 11 y el 14 de septiembre, organiza algunos eventos posteriores en diferentes enclaves seleccionados de Castilla y León. En esta edición, dada la experiencia tan positiva de años anteriores, el festival ha decidido repetir evento en el museo, acercando al centro la mesa redonda «El Premio de la Crítica: literatura en Castilla y León», en la que Rubén Abella y Amalia Iglesias conversarán con el periodista Carlos Aganzo.Literatura en estado puro, en el corazón de la montaña minera leonesa.

Las obras de Rubén Abella y Amalia Iglesias han sido acreedoras, ex aequo, del último premio de la Crítica de Castilla y León. Se trata de una novela, «Dice la sangre», de Rubén Abella, y del libro de poemas «Yo tampoco soy un robot», de Amalia Iglesías.

La entrada es gratuita previa retirada de invitaciones en el museo.