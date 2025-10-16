El ULEgif ofrece este viernes un encuentro en Boca de Huérgano

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) y la Asociación Ciencia y Territorio, Tierra de la Reina celebran este viernes un encuentro con los habitantes de la Montaña Oriental Leonesa. El objetivo es ofrecer soporte científico y técnico a la comarca, gravemente afectada por los incendios forestales del pasado verano. El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Boca de Huérgano.

La jornada contará con la participación de representantes del Rectorado de la ULE, miembros del Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT), el alcalde de Boca de Huérgano, Óscar Fernández del Cojo, y promotores de la Asociación Ciencia y Territorio. El foco de la reunión será la presentación del Grupo ULEgif (Grupo de trabajo para la gestión integral de incendios forestales) de la Universidad de León, que esta misma semana se ha dado a conocer en el campus leonés.

Durante la sesión, los expertos de la ULE expondrán las capacidades de ULEgif y las líneas de trabajo específicas que se están desarrollando en materia de restauración ambiental, gestión integral del territorio y prevención de futuros incendios. Posteriormente, se abrirá un espacio de diálogo directo para que los vecinos, representantes locales y colectivos afectados puedan exponer sus necesidades, dudas y propuestas concretas a la comunidad científica.

«Queremos escuchar al territorio y poner la ciencia al servicio de su recuperación», subraya Santiago Gutiérrez Martín, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, destacando el compromiso institucional de la universidad con la comarca. Por su parte, Javier Piñán, promotor de la Asociación Ciencia y Territorio, resalta que este encuentro «simboliza el compromiso entre universidad, instituciones y ciudadanía para reconstruir el paisaje rural desde la colaboración y el conocimiento compartido.»

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Boca de Huérgano y se concibe como un punto de partida crucial. Su finalidad es identificar las acciones conjuntas más eficaces que favorezcan la recuperación ecológica, económica y social de los municipios damnificados. La Asociación Ciencia y Territorio, Tierra de la Reina trabaja promoviendo esta colaboración entre la ciencia y el medio rural para divulgar conocimiento, fortalecer la identidad comarcal y apoyar la recuperación sostenible en la Montaña Oriental Leonesa.