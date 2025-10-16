El Capi de Villablino sigue sin proyecto de ejecución

Terrenos en los que se ubicará el centro de acogida.araujo

El Gobierno de España ha confirmado que el proyecto de ejecución del futuro Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Villablino aún no ha sido formalizado, a pesar de que el contrato para su redacción fue adjudicado en diciembre de 2024.

La falta de disponibilidad del terreno ha sido uno de los principales factores que ha condicionado los plazos para el inicio de las obras.

Así lo ha detallado el Ejecutivo en varias respuestas escritas a preguntas formuladas por las diputadas del Grupo Plurinacional Sumar Silvia Franco González y Ester Muñoz de la Iglesia. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «no existe un proyecto de ejecución del mismo», lo que impide la licitación de las obras, ya que disponer de dicho documento es un requisito previo indispensable.

Aunque el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, fue adjudicado el 10 de diciembre de 2024, «este aún no se ha formalizado».

El retraso se debe, en gran parte, a la necesidad de adquirir el solar donde se construirá el centro. Inicialmente, el Ayuntamiento de Villablino había aprobado una cesión en precario del derecho de uso sobre la parcela situada en la calle García Buelta, número 19.

Sin embargo, el 8 de enero de 2024, el consistorio comunicó que estimaba un recurso de reposición contra ese acuerdo y que el convenio de cesión, formalizado el 29 de agosto de 2023, quedaba anulado y sin efecto.

Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión decidió acelerar la compra del terreno, siguiendo los procedimientos legales para adquisiciones entre administraciones.

Finalmente, mediante orden de la ministra de Hacienda del 30 de septiembre de 2024, se acordó la adquisición directa del solar por un importe de 192.504,08 euros.