La tradición y el deporte se dan cita en Coyanza

Valencia de Don Juan vivirá este fin de semana una doble cita que combina tradición, naturaleza y deporte. El municipio coyantino celebrará por un lado la primera Fiesta de la Vendimia, organizada por el Ayuntamiento junto a la Denominación de Origen León, y por otro, la segunda edición del Coyanza Mushing, prueba que este año se eleva de categoría al convertirse en sede de la Copa de Castilla y León.

La primera Fiesta de la Vendimia, con la que se quiere rendir homenaje al trabajo y la cultura del vino, se celebrará mañana sábado. La Plaza Mayor será el epicentro de esta iniciativa, que busca poner en valor el esfuerzo de los viticultores y la tradición vinícola de la comarca.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con un concurso infantil de pisada de uva y una exhibición de elaboración de barricas. A las 12:30 horas se ofrecerá un almuerzo de vendimia con bocadillo de panceta y vino de la DO León, seguido de una cata maridaje con chocolate a las 13:00 horas.

Por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar una cata con jóvenes enólogos, y a lo largo del día habrá actuaciones musicales (a las 13:00 y 20:30 horas), degustaciones gastronómicas, como patatas con carne (14:00 horas) y chorizo al Prieto Picudo (20:00 horas), además de un homenaje especial que el Ayuntamiento mantiene como sorpresa.

Esta fiesta, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la DO León, pretende convertirse en una cita anual para celebrar la vendimia y la cultura del vino leonés.

Paralelamente, el deporte y la naturaleza también serán protagonistas durante el fin de semana con la segunda edición del Coyanza Mushing, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre a partir de las 09:00 horas en el complejo deportivo coyantino y sus alrededores.

Tras el éxito de la primera edición, Valencia de Don Juan se consolida como un referente regional en esta disciplina, que reúne a corredores y perros en distintas modalidades: carro, patín, bikejoring y canicross.

Este año, la cita sube de nivel al ser prueba oficial de la Copa de Castilla y León, lo que garantiza una alta participación y un gran espectáculo. Además, como novedad, se celebrará una exhibición de Agility, en la que los perros deberán superar un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible.

El evento está organizado por el Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con el apoyo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

El circuito, de 5,3 kilómetros, está diseñado para ofrecer el máximo espectáculo, combinando zonas técnicas y tramos rápidos que pondrán a prueba la destreza y velocidad de los participantes.

Entre la pasión por el vino y la energía del mushing, Valencia de Don Juan se prepara para vivir un fin de semana intenso, participativo y lleno de atractivo turístico, que une tradición, deporte y convivencia en un entorno natural privilegiado.