La restauración tras el fuego en La Baña y Garaño se iniciará con 2,8 M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó, en su reunión de este jueves, nuevos paquetes de ayudas y subvenciones, que superan los 5,5 millones en actuaciones para zonas afectadas por los incendios del pasado verano. La partida más elevada son 3,1 millones de euros, para actuaciones de naturaleza hidrológico-forestal en masas forestales de las provincias de León y Zamora, cuya contratación se ha declarado de emergencia.

En concreto, las labores se desarrollarán en los terrenos quemados de Garaño (850.000 euros) y de Porto-La Baña (dos millones euros) en León, y de Puercas (300.000 euros) en Zamora, para evitar procesos de erosión y la afección de balances hidrológicos, así como el riesgo de proliferación de plagas forestales de escolítidos perforadores.

Además, se dio luz verde a una nueva línea de ayudas, de 135.660 euros, destinada a siete ayuntamientos para contratar trabajadores para la realización de trabajos de recuperación y reactivación económica. Los ayuntamientos beneficiarios son, en la provincia de León, los de Almanza (para contratar a dos trabajadores), Crémenes (dos), y Villamanín (uno) y en las provincias de Segovia y Zamora. Con esta ayuda, la cifra de contratos se eleva a 237 y la inversión a 2,6 millones, dentro del Renacel.

A estos acuerdos, se une un gasto de 241.500 euros para 483 ayudas de 500 euros para familias que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas. La partida, con cargo a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, suma 962.500 euros para un total de 1.925 familias acogidas.

También, en la reunión se acordó dedicar 148.500 euros a 27 autónomos y pymes de Ávila, León, Palencia y Zamora cuya actividad se ha visto interrumpida. Hasta la fecha, se han aprobado 351 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 1,93 millones.

Del mismo modo, se han autorizado 1,8 millones en actuaciones de recolección, extracción y puesta a disposición de los materiales forestales de reproducción necesarios para la restauración de las masas quemadas, para bien, ayudar de forma directa con el semillado de las zonas afectadas o proceder a la plantación, todo ello acompañado de otras labores complementarias destinadas a minimizar los daños y recuperar una cubierta vegetal diversa y consolidada. Además, en la reunión se aprobaron nuevos expedientes de ayudas para agricultores y ganaderos, por valor de 36.150 euros. Estas ayudas, que hacen que la Junta haya superado ya los 3,5 millones de euros en ayudas directas, van destinadas a beneficiarios de las ayudas mínimas de 5.500 euros.