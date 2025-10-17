El taller de manualidades de La Robla muestra sus trabajos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de La Robla acoge desde esta semana una nueva exposición del taller de manualidades, en la que una veintena de alumnas presentan las obras realizadas durante el último curso. La inauguración tuvo lugar el pasado jueves, abriendo así las puertas a una colorida muestra que refleja la dedicación y el talento de las participantes.

El visitante podrá disfrutar de una amplia variedad de creaciones elaboradas con materiales reciclados y técnicas artesanales: tejas convertidas en piezas decorativas, botellas transformadas en originales adornos, abanicos, contraventanas, cuadros, sillas restauradas o latas que, gracias a la imaginación de sus autoras, cobran una nueva vida. Cada objeto expuesto es fruto de horas de trabajo, creatividad y aprendizaje compartido.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre, en horario de 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a conocer el resultado de este proyecto que año tras año sigue creciendo en participación e interés.

Gran participación

El inicio de esta muestra coincide con la apertura de una nueva edición del taller manualidades 2025/2026, que en esta ocasión ha alcanzado el máximo de inscripciones con 40 personas apuntadas. Las sesiones se desarrollarán en el Aula de Usos Múltiples, con clases de dos horas semanales, manteniendo la misma dinámica y entusiasmo que en cursos anteriores. Al frente del grupo continuará María Mercedes Manga, quien seguirá guiando al alumnado en el aprendizaje de diferentes técnicas y en la creación de piezas únicas. Con esta exposición y la reanudación del taller, La Robla reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y las actividades creativas, ofreciendo un espacio donde el arte hecho a mano es protagonista.