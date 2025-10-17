El nuevo plan digital de la Diputación refueza la cibersegridad municipal

El presidente de la Diputación, antes de intervenir en la jornada.ramiro

La Diputación de León ha celebrado este viernes una jornada sobre ciberseguridad en la administración local, organizada por el área de Nuevas Tecnologías, para analizar el estado actual de la protección digital de las entidades locales de la provincia. El encuentro, que comenzó con una sesión técnica dirigida a personal informático, reunió a representantes municipales y responsables provinciales con el objetivo común de reforzar la defensa frente a los ciberataques.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, subrayó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para «fortalecer la seguridad digital en todos los ayuntamientos leoneses».

El presidente explicó que la institución provincial ha invertido más de 4 millones de euros en ciberseguridad y transformación digital, una apuesta que se traduce en la contratación de plataformas tecnológicas avanzadas y en la creación de herramientas de protección para los ayuntamientos, especialmente para los más pequeños.

«No podemos hablar de transformación digital sin hablar de ciberseguridad. Necesitamos construir entornos electrónicos seguros, no solo para nuestras administraciones, sino también para los ciudadanos y ciudadanas que confían en nosotros cada día», añadió.

Entre las medidas impulsadas destaca un kit gratuito de ciberseguridad destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Este paquete incluye soluciones automatizadas para la gestión de actualizaciones, antivirus, navegación segura, inventario de dispositivos y conectividad protegida con la red SARA y las nubes de la Diputación.