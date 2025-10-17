Diez carteles geológicos cuentan la historia del Alto Bernesga

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga ha instalado diez carteles explicativos sobre la geología de la zona en los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín, en el marco del proyecto Turisbernesga, financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Uno de estos paneles, ubicado en Ciñera de Gordón, destaca el papel del carbón como pilar identitario del Alto Bernesga, según ha explicado este jueves en su perfil en redes sociales.

Esta roca, formada hace unos 300 millones de años en los bosques del periodo Carbonífero, no solo tiene un valor geológico, sino también cultural, paisajístico y socioeconómico.

El cartel invita a un viaje al pasado, cuando densos bosques cubrían la zona, y recuerda la importancia de la minería del carbón en el desarrollo de la comarca, cuya huella permanece viva en el paisaje y en la memoria colectiva.

Turisbernesga es una iniciativa que impulsa un turismo sostenible, poniendo en valor el patrimonio cultural, el paisaje y los recursos naturales.