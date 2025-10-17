La ULE se ofrece en Boca a dar apoyo a raíz de los efectos de los incendios

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de León se dan cita en Boca de Huergano para presentar los grupos de trabajo que abordan temas de incendios forestales y afines. «La universidad de León tienen que estar con la gente de León y ya le hemos dado una primera forma con dieciocho grupos que incorporaran nuevas capacidades a medida que se vayan necesitando, es decir poner nuestro conocimiento al servicio de la población de forma altruista», según el Vicerrector de investigación y transferencia de la Universidad de León, Santiago Gutiérrez

Ya hay grupos de la Universidad que están trabajando sobre el terreno en zonas afectadas por los incendios. «Nosotros planteamos el abordaje de los incendios forestales desde una forma integral». Los grupos están formados de especialista en sanidad, veterinarios, ingenieros agrónomos, economistas o gente de física de la atmósfera y «en el futuro tendremos gente de satélites. Las capacidades que tenemos son diversas y amplias con expertos de renombre que podremos abordar el problema desde todos los puntos de vista».

La ULE actuará a demanda de los ciudadanos y administraciones. Esperan que las administraciones se impliquen y por eso se reunirán con la Junta para «ver hasta qué punto la Junta nos va a permitir implicarnos y hasta qué punto se van a implicar la Junta con nosotros".