El PSOE de Quintana del Castillo denuncia deficiencias en la gestión del agua

El Grupo Municipal del PSOE de Quintana del Castillo ha querido aclarar «la verdad sobre la reciente puesta en marcha de la tasa por el abastecimiento domiciliario de agua potable», ante las afirmaciones «falsas y tendenciosas» que, según denuncia, ha difundido el equipo de gobierno.

Los socialistas recuerdan que esta medida no ha sido promovida por la oposición, sino que responde al cumplimiento obligatorio de una ordenanza aprobada por el Pleno el 15 de diciembre de 2011, junto con su reglamento y ordenanza fiscal. «Durante más de una década, el Ayuntamiento no aplicó la norma, permitiendo un consumo gratuito, sin control y sin las garantías sanitarias mínimas», critican.

En 2024, el PSOE solicitó formalmente que se cumpliera la ordenanza y, ante la negativa del equipo de gobierno, acudió al Procurador del Común, que resolvió que el Ayuntamiento debía aplicarla «sin más demora».

«Es completamente falso que el PSOE sea responsable del cobro del agua. Lo único que hemos hecho es exigir que se cumpla la ley y se garantice un servicio seguro», señalan los socialistas.