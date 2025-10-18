La Junta subasta 44 lotes de madera quemada por un precio de salida de 5,9 M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta ha sacado a subasta 44 lotes de madera quemada en la ola de grandes incendios forestales que ha sufrido la provincia el pasado verano, una licitación que parte de un precio de salida de 5,9 millones de euros. Son cerca de 3.400 hectáreas las que se corresponden con los 44 lotes subastados, que pertenecen a la Junta, a una veintena de juntas vecinales de los territorios afectados por el fuego en la Montaña Oriental y las Tierras Bañezanas, además de los ayuntamientos de Alija del Infantado y Ponferrada.

La justificación del procedimiento se basa en la urgencia de sacar esta madera para evitar las plagas, cuyo riesgo de aparición considera muy elevado, y para «minimizar la pérdida de valor del producto». Es por ello que el Servicio Territorial de Medio Ambiente ha decidido dar prioridad a esta madera en el subasta correspondiente a la temporada de otoño. Según se señala a este respecto en la resolución emitida por la delegación, es aconsejable «no poner más madera en el mercado para evitar la «competencia» de la madera verde sobre la madera quemada».

En este contexto ecplica que los aprovechamientos maderables incluidos en esta licitación pertenecen a montes de la Junta de Castilla y León y a montes gestionados por la administración autonómica, bien por la participación económica en los mismos a través de consorcios o convenios o bien se trata de montes de utilidad pública por delegación expresa de sus propietarios, juntas vecinales o ayuntamientos, en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En concreto, estos lotes corresponden a montes propiedad de las juntas vecinales de Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Llánaves de la Reina, Viñayo, Portilla de Luna, Garaño, Pobladura de Yuso, Nogarejas, Pinilla de la Valdería, La NOra del Río, Castrocalbón, Felechales de la Valdería, San Félix de la Valdería, Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz, Posada de la Valduerna, Molinaferrera, Filiel y Villabuena.

La Delegación Territorial señala que en estos incendios se ha visto afectada una gran superficie forestal arbolada, y en algunos de estos siniestros se corresponden mayoritariamente con coníferas del género Pinusy también con supfericies de frondosa, principalmente del género Querqus. En la resolución se especifica que el proceso de licitación es abierto para garantizar la liber concurrencia de todo empresario interesado en el procedimiento, y el criterio de adjudicación será al alza sobre el precio base de licitación.

Aunque los precios varían drásticamente según la especie, el grado de afección, la accesibilidad del lote y el momento de la subasta, las pujas de madera quemada en los últimos años en Castilla y León han registrado incrementos significativos sobre el precio de salida, que suelen oscilar entre los 4 y los 20 euros por metro cúbico. Las empresas madereras pujan activamente, llegando a duplicar y, en ocasiones, triplicar el valor de salida puesto por la subasta. Por ejemplo, en subastas recientes en provincias cercanas, se han alcanzado precios de adjudicación cercanos a los 60 euros por metro cúbico para ciertos lotes de pino.