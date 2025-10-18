Renovar los votos del matrimonio con tintes del ayer en Villablino

La Iglesia de San Miguel de Villablino acogió ayer la boda tradicional lacianiega, en la que Mar González y David Pérez volvieron a darse el ‘sí, quiero’ tras 25 años de matrimonio. En esta ocasión, el padrino fue el hermano de la novia, Segundo, y la hija mayor de la pareja, Alba. Los novios llegaron a la iglesia junto con otros invitados que les regalaron canciones tradicionales de boda, todos ellos vestidos con la ropa tipica de antaño. Y tras el enlace, la comitiva pudo degustar la típica recha de pan con mantequilla. El acto ha sido organizado por el grupo folclórico Tsaciana, al que pertenecen los novios, quienes señalaron que sentían mucha ilusión por celebrar sus 25 años de casados recuperando las tradiciones de antaño.